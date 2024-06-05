В поисках работы. Как кузбассовцы находят вакансии?

Региональное министерство труда опубликовало итоги первого этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который состоялся в апреле. По информации пресс-службы ведомства, на сегодня 183 кузбассовца устроились по вакансиям, которые нашли на ярмарке. В том числе — молодые специалисты, студенты и выпускники. Среди них немало и тех, кто будет трудиться по рабочим специальностям.
Потребность в кадрах.
«В этом году в Кузбассе первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства проходил под эгидой Года молодёжи и студентов. Свои вакансии представили 442 работодателя. Радует, что некоторые из них смогли найти нужных специалистов среди выпускников учреждений профобразования», — отметил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.
К примеру, в Новокузнецке предприятие «Кузбасский бройлер» подобрало на свои вакансии 40 кандидатов. В течение месяца на работу приняли 32 человека. Среди них комплектовщик, водитель погрузчика, обвальщик птицы, расфасовщик мясопродуктов, аппаратчик комбикормового производства и т.д. С начала года кузбасские работодатели заявили более 38 тыс. вакансий. Кадровая потребность предприятий составляет более 40 тыс. человек.
В Прокопьевске 15 студентов пошли на производственную практику в Теплоэнергоремонт теплотехниками, ещё трое — в МУП «Горэлектротранс». На беловском Кузбассрадио восемь студентов будут трудиться тоже по рабочим профессиям: слесарь-сборщик, маркировщик, литейщик пластмасс, обработчик изделий из пластмасс. Отметим, всего на первом этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства кузбассовцам предложили 8,9 тыс. вакансий. Мероприятие посетили 10,5 тыс. человек. По данным министерства, каждый третий из них получил приглашение на трудоустройство. Второй этап ярмарки пройдёт 28 июня.
Временно, но с доходом.
Для тех, кто находится в поиске подходящей вакансии, предлагают и ещё один вариант — общественные работы на срок до двух месяцев. Дополнительной профессиональной подготовки для этого не нужно, зато после этого есть возможность трудоустройства на постоянной основе.
«Для ищущих работу и безработных граждан это хорошая возможность получить источник дохода в период поиска постоянной работы. К тому же большинство участников фактически получают тройной доход — заработную плату от работодателя не ниже МРОТ, пособие по безработице, а также им может выплачиваться материальная поддержка от центра занятости. В прошлом году такой мерой поддержки воспользовались около 2,4 тыс. жителей региона, с начала текущего года — 603 человека», — уточнил Алексей Гришин.
В основном «общественные» вакансии предлагают предприятия, у которых есть временный или сезонный объём задач. Например, в Тяжинском районе для подготовки и проведения весенних полевых работ пятеро безработных трудоустроены трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства. А по истечении срока общественных работ всех их приняли на «постоянку». Кстати, период участия в общественных работах засчитывается в страховой стаж и будет учитываться при определении права на трудовую пенсию.