В поисках работы. Как кузбассовцы находят вакансии?

«Для ищущих работу и безработных граждан это хорошая возможность получить источник дохода в период поиска постоянной работы. К тому же большинство участников фактически получают тройной доход — заработную плату от работодателя не ниже МРОТ, пособие по безработице, а также им может выплачиваться материальная поддержка от центра занятости. В прошлом году такой мерой поддержки воспользовались около 2,4 тыс. жителей региона, с начала текущего года — 603 человека», — уточнил Алексей Гришин.