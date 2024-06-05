Почти 80 тысяч пенсионеров исчезло в Свердловской области

Перед самым запуском пенсионной реформы в 2019 году в области насчитывалось 1 млн 348 тыс. пенсионеров. К 2023 году их количество составило уже 1,27 млн человек. Согласно исследованию, максимальное сокращение пришлось на 2021 год, когда численность граждан пенсионного возраста на Среднем Урале уменьшилась на 28 тыс. человек.
В области зафиксирован рост пенсий. В 2020 году реальные выплаты увеличились на 0,6%, в 2022 году — на 32,6%, в 2023 году — на 0,4%. Правда, в 2021 году реальный размер пенсий сократился на 0,9%.
Напомним, в 2019 году после повышения пенсионного возраста на пенсию вышло на 355 тыс. россиян меньше. В 2020 году из-за реформы отложится выход на пенсию для 800 тыс. жителей страны. В рамках первого этапа реформы к 2028 году пенсионный возраст должен быть повышен до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.