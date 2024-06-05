Почти 80 тысяч пенсионеров исчезло в Свердловской области

Напомним, в 2019 году после повышения пенсионного возраста на пенсию вышло на 355 тыс. россиян меньше. В 2020 году из-за реформы отложится выход на пенсию для 800 тыс. жителей страны. В рамках первого этапа реформы к 2028 году пенсионный возраст должен быть повышен до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.