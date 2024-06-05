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В Татарстане в 2024 году борщевик разросся еще на 250 гектаров

Этот сорняк распространился на площади 2,7 тысячи гектаров.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в 2024 году борщевик захватил территорию площадью 2,7 тысячи гектаров. Это почти на 250 гектаров больше, чем годом ранее, сообщает Минсельхозпрод республики.

По словам специалистов, майские заморозки никак не повлияли на борщевик Сосновского. Это неприхотливое растение, не боится жары, влажности, засухи и холода, растет на любой почве.

Чаще всего борщевики встречаются в Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском и Пестречинском районах. В Казани 385 гектаров заняты этим растением. В текущем году на борьбу с токсичным сорняком выделили 25 миллионов рублей.

Напомним, в Татарстане создадут сухопутный зерновой хаб.

сельское хозяйство