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Омские выпускники узнают результаты ЕГЭ до 26 июня

В 2023 году школьники сделали запрос на результаты экзаменов почти 8 млн раз.

Источник: Комсомольская правда

Выпускники омских школ сейчас активно сдают ЕГЭ. В Минцфиры России рассказали, когда молодым омичам стоит ожидать результатов проверки.

После проверки работы, результаты экзамена появятся на Госуслугах. В среднем результаты приходят в течение десяти дней после экзамена.

В прошлом году 1,2 млн выпускников узнали свои результаты ЕГЭ на Госуслугах, при этом они делали запрос на результаты около 8 млн раз.

В этом году результаты ЕГЭ появятся не позднее 26 июня:

— 6 июня — география, литература, химия;

— 14 июня — русский язык, базовая математика;

— 17 июня — профильная математика;

— 20 июня — обществознание, физика;

— 20, 21 июня, в зависимости от даты экзамена, — информатика;

— 26 июня — иностранные языки, история, биология.

Для просмотра результатов экзамена необходима учетная запись. Запросить данные можно в разделе «Документы» — «Образование» в личном кабинете.

образование