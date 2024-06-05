Омские выпускники узнают результаты ЕГЭ до 26 июня

Выпускники омских школ сейчас активно сдают ЕГЭ. В Минцфиры России рассказали, когда молодым омичам стоит ожидать результатов проверки.
После проверки работы, результаты экзамена появятся на Госуслугах. В среднем результаты приходят в течение десяти дней после экзамена.
В прошлом году 1,2 млн выпускников узнали свои результаты ЕГЭ на Госуслугах, при этом они делали запрос на результаты около 8 млн раз.
В этом году результаты ЕГЭ появятся не позднее 26 июня:
— 6 июня — география, литература, химия;
— 14 июня — русский язык, базовая математика;
— 17 июня — профильная математика;
— 20 июня — обществознание, физика;
— 20, 21 июня, в зависимости от даты экзамена, — информатика;
— 26 июня — иностранные языки, история, биология.
Для просмотра результатов экзамена необходима учетная запись. Запросить данные можно в разделе «Документы» — «Образование» в личном кабинете.