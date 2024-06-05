В Новосибирске ищут подрядчика для благоустройства сквера на Фадеева за 8 млн рублей

В мае в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщали, что в сквере на улице Фадеева в 2024 году начнут воплощать образ монастырского сада при Храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца. В частности, там планировали расширить места входов, вымостить дорожки мелкой плиткой нейтрального цвета, расставить специально разработанные для сквера бетонные лавки с деревянным покрытием так, чтобы можно было любоваться архитектурой храма. Кроме того, на территории запалирована высадка яблонь, груш и медоносных растений.