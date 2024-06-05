В Новосибирске ищут подрядчика для благоустройства сквера на Фадеева за 8 млн рублей

В Новосибирске МАУ «Горзеленхоз» ищет подрядчика для благоустройства сквера на улице Фадеева в Калининском районе. Соответствующая заявка размещена 5 июня на сайте госзакупок.
Согласно документу, победителю электронных торгов предстоит до 15 сентября 2024 года выполнить благоустройство территории в границах улиц Оптической, Сухановской, Фадеева и Сельскохозяйственного переулка. Там нужно привести в нормативное состояние дорожки и тротуары, установить наружное освещение и обеспечить работу системы электроснабжения.
На выполненные работы подрядчик должен предоставить трёхлетнюю гарантию.
Заявки от участников аукциона принимают до 13 июня. Начальная цена контракта — 8 014 863 рубля. В качестве источника финансирования указан бюджет города Новосибирска на 2024 год.
В мае в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщали, что в сквере на улице Фадеева в 2024 году начнут воплощать образ монастырского сада при Храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца. В частности, там планировали расширить места входов, вымостить дорожки мелкой плиткой нейтрального цвета, расставить специально разработанные для сквера бетонные лавки с деревянным покрытием так, чтобы можно было любоваться архитектурой храма. Кроме того, на территории запалирована высадка яблонь, груш и медоносных растений.
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