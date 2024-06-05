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Необычные «ступенчатые» облака увидели новосибирцы

Облака удивили сибиряков своей формой.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 2 м/с 83% 758 мм рт. ст. +21°

В небе над Новосибирском в среду, 5 июня, горожане увидели облака необычной формы, которые напоминают позвоночник с рёбрами, скелет рыбы или ступени.

Как рассказали новосибирские синоптики, это связано с тем, что к региону приближается облачность тёплого фронта.

«В небе наблюдается слоистая облачность и кучевая. К Новосибирской области приближается облачность тёплого фронта. По западной половине региона в настоящее время идут осадки. А необычная форма облаков связана с тем, что воздушные массы перемещаются, из-за чего облака закрутились в атмосфере таким образом и видятся нам, как позвоночник», — рассказала НДН.инфо начальник новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

Ранее стало известно, что в четверг, 6 июня, в Новосибирскую область придут дожди и грозы, а также летняя жара под 30 градусов.

Кирилл Суржик.