Необычные «ступенчатые» облака увидели новосибирцы

В небе над Новосибирском в среду, 5 июня, горожане увидели облака необычной формы, которые напоминают позвоночник с рёбрами, скелет рыбы или ступени.
Как рассказали новосибирские синоптики, это связано с тем, что к региону приближается облачность тёплого фронта.
«В небе наблюдается слоистая облачность и кучевая. К Новосибирской области приближается облачность тёплого фронта. По западной половине региона в настоящее время идут осадки. А необычная форма облаков связана с тем, что воздушные массы перемещаются, из-за чего облака закрутились в атмосфере таким образом и видятся нам, как позвоночник», — рассказала НДН.инфо начальник новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.
Ранее стало известно, что в четверг, 6 июня, в Новосибирскую область придут дожди и грозы, а также летняя жара под 30 градусов.
Кирилл Суржик.