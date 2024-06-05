Необычные «ступенчатые» облака увидели новосибирцы

«В небе наблюдается слоистая облачность и кучевая. К Новосибирской области приближается облачность тёплого фронта. По западной половине региона в настоящее время идут осадки. А необычная форма облаков связана с тем, что воздушные массы перемещаются, из-за чего облака закрутились в атмосфере таким образом и видятся нам, как позвоночник», — рассказала НДН.инфо начальник новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.