Омичка незаконно построила кладовую между двумя этажами в многоэтажке

В отдел судебных приставов по Ленинскому округу поступил исполнительный документ в отношении местной жительницы, которая проживает на улице Полторацкого. Омичка устроила на подъездной площадке между шестым и седьмым этажами кладовое помещение. Этим она нарушила нормы жилищного закона и правила противопожарного режима.