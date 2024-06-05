Омичка незаконно построила кладовую между двумя этажами в многоэтажке

В отдел судебных приставов по Ленинскому округу поступил исполнительный документ в отношении местной жительницы, которая проживает на улице Полторацкого. Омичка устроила на подъездной площадке между шестым и седьмым этажами кладовое помещение. Этим она нарушила нормы жилищного закона и правила противопожарного режима.
В суд с иском обратились представители управляющей компании с требованием обязать женщину демонтировать незаконное сооружение. В результате суд обязал жительницу привести часть общего имущества многоквартирного дома в первоначальное состояние.
«В рамках работы по исполнению требований решения суда судебный пристав-исполнитель надлежащим образом уведомил должницу о возбуждении в отношении неё исполнительного производства, выставив требование исполнить возложенные судом обязательства в установленный срок», — рассказали в пресс-службе ГУФССП по Омской области.
Кроме того, женщине ограничили выезд за пределы России. После этого омичка демонтировала кладовую.