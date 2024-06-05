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Выяснилось, в каких регионах Дальнего Востока водители разоряются на штрафах

Почти 12% жителей Приморья оплатили штрафов на более чем 5000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

«Комсомольская правда — Владивосток» выяснила, сколько денег тратят водители Дальнего Востока на погашение штрафов за нарушения правил дорожного движения. Одним из спокойных регионов оказался Хабаровский край, а вот в Якутии большая часть людей и вовсе не платит за несоблюдение ПДД.

В Приморье треть жителей потратили до тысячи рублей, 32% респондентов вообще ничего не платили — штрафов не было. Лишь 11,5% оплатили больше пяти тысяч. 2,4% опрошенных просто не платят, когда узнают о нарушениях.

На Камчатке нарушителей больше. До тысячи рублей выложили 20% жителей, 1000−2000 потратили 21,8% опрошенных, более 5000 рублей отдали 12,7%.

В Хабаровском крае дружат с культурным вождением. 24,6% отдали казне менее 1000 рублей, не было штрафов у 39,5% опрошенных.

Среди жителей Якутии 16,3% оплатили менее тысячи рублей, 10% — порядка 1000−2000, еще 43% избежали штрафов. Кстати, якутяне чаще других не платят, когда узнают о нарушениях. Так ответили 4,1% жителей региона, согласно выборке.

Амурская область: 26,5% потратили до 1000 рублей, 13,3% — порядка 1000−2000. Более 5000 рублей отдали 35,1% опрошенных.

А что же столица России? В Москве 21,3% опрошенных оплатили штрафов на сумму меньше тысячи рублей, 13,1% отдали 1000−2000 рублей, больше 5000 тысяч рублей — 19,1% (один из самых высоких показателей).

Данные «КП» предоставил Дром.ру.

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