В Перми знаменитый дирижер Владимир Спиваков впервые выступит как чтец стихов

8 июня в Перми во время фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» (6+) состоится программа «Пушкин в музыке», приуроченная к 225-летию поэта. В ней прозвучат самые яркие произведения музыкальной Пушкинианы в исполнении Национального филармонического оркестра России. За дирижерским пультом — лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. А художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист СССР Владимир Спиваков впервые выступит в необычном для себя амплуа — он будет читать стихи Пушкина. Неотъемлемой частью программы станут записи стихов Пушкина в художественном прочтении Маэстро.