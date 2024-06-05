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В Перми знаменитый дирижер Владимир Спиваков впервые выступит как чтец стихов

Программа «Пушкин в музыке» будет приурочена к 225-летию со дня рождения поэта.

Источник: Комсомольская правда

8 июня в Перми во время фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» (6+) состоится программа «Пушкин в музыке», приуроченная к 225-летию поэта. В ней прозвучат самые яркие произведения музыкальной Пушкинианы в исполнении Национального филармонического оркестра России. За дирижерским пультом — лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. А художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист СССР Владимир Спиваков впервые выступит в необычном для себя амплуа — он будет читать стихи Пушкина. Неотъемлемой частью программы станут записи стихов Пушкина в художественном прочтении Маэстро.

Напомним, традиционный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» откроется в Пермской филармонии 6 июня и продлится до 10 июня.

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