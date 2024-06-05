В Пулково ввели досмотр транспорта на период проведения ПМЭФ-2024

Там уточнили, что на подъезде к аэропорту организован контрольно-пропускной пункт. Там досматривают транспортные средства.
По оценкам Пулково, во время ПМЭФ аэропорт примет более 260 тыс. пассажиров из российский городов и из зарубежья. Воздушная гавань готовится обслужить сотни регулярных рейсов и порядка 100 частных бортов.
«Команда аэропорта Пулково обладает уникальным опытом работы на крупных мероприятиях федерального значения. Высокий уровень гостеприимства и безопасности — наш главный приоритет», — подчеркнул заместитель генерального директора, главный операционный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», аэропорт Пулково Андрей Дробович.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Владимир Путин после участия в пленарном заседании ПМЭФ встретится с представительницами общественной организации «Женщины бизнеса».