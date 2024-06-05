«Подумали, что это овчарка»: в Красноярске медведь вломился на территорию Академии биатлона

Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash со ссылкой на очевидцев.
По данным интернет-ресурса, хищник снес забор, зашел на территорию спорткомплекса и зарычал. Сначала дети спутали медведя с овчаркой, но когда поняли в чем дело, закончили тренировку.
«Мы были на равнине, посмотрели на холм, а там просто медведь пробежал. Мы подумали, что это овчарка. Решили подойти, но он испарился куда-то. Мы просто закончили тренировку», — сообщил телеграм-каналу один из детей-очевидцев.
В Академии биатлона подтвердили информацию о том, что к ним на территорию забежал хищник. Правда, в спорткомплексе уточнили, что это был не взрослый медведь, а медвежонок.
«Тренировочный процесс на трассах приостановлен, до окончания работ соответствующих служб и восстановления забора. Ранее таких происшествий зафиксировано не было. Данная ситуация под контролем Регионального центра спортивных сооружений», — пояснили в Академии биатлона.
Newslab запросил комментарий о случившемся в краевой полиции, правоохранители обещали дать информацию по инциденту в ближайшее время.
Напомним, накануне двух медведей видели в Туруханском районе Красноярского края. Хищников заметили жители Игарки. На место выезжали стражи правопорядка, но косолапых так и не нашли.