В Новосибирске ремонт Димитровского моста идет с опережением графика

Сейчас подрядная организация выполняет демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, бетонного защитного слоя плиты проезжей части и гидроизоляции. Для проведения работ отгорожена одна полоса движения по направлению с левого берега на правый. Движение транспорта организовано по трем полосам в каждую сторону, полосы при этом сузили. В 2024 году планируется полностью заменить конструкцию дорожной одежды.