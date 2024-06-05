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Безбородов подтвердил возможный уход с поста ректора РГГУ

Он отметил, что его контракт срочный, до ноября 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов подтвердил ТАСС свой возможный уход с поста в ноябре по истечении срочного контракта и достижении возраста 70 лет.

«У меня же контракт срочный, до ноября 2024 года. По контракту вполне это реально. И даже там по возрасту он выравнивается. По российскому законодательству. И контракт. И все это знают», — сказал он.

2 ноября 2024 года Безбородову исполняется 70 лет.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали о возможной смене ректора РГГУ.

Безбородов с 1998 года заведовал кафедрой истории России новейшего времени Историко-архивного института РГГУ. В 2013—2016 годы он занимал должность проректора РГГУ по учебной работе.

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