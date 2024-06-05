Житель Чайковского осужден за покушение на убийство подростка

По информации следственного комитета, днем 27 февраля мужчина распивал спиртное в своей квартире. Будучи недовольным разговорами молодых людей, которые находились во дворе дома, он с топором выбежал на улицу.
Угрожая убийством незнакомому ему 17-летнему юноше, прикамец попытался ударить подростка топором в область головы. Убить молодого человека он не смог, поскольку последний оказал ему активное сопротивление. Очевидцы помогли пресечь действия агрессивного мужчины.
В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело «Покушение на убийство». Суд признал вину фигуранта, назначив ему шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.