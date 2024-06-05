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Житель Чайковского осужден за покушение на убийство подростка

В феврале 2024 года 50-летний нетрезвый мужчина услышал из своей квартиры разговор подростков. Ему не понравились разговоры, с топором мужчина выбежал во двор и попытался убить одного из молодых людей.

Источник: AP 2023

По информации следственного комитета, днем 27 февраля мужчина распивал спиртное в своей квартире. Будучи недовольным разговорами молодых людей, которые находились во дворе дома, он с топором выбежал на улицу.

Угрожая убийством незнакомому ему 17-летнему юноше, прикамец попытался ударить подростка топором в область головы. Убить молодого человека он не смог, поскольку последний оказал ему активное сопротивление. Очевидцы помогли пресечь действия агрессивного мужчины.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело «Покушение на убийство». Суд признал вину фигуранта, назначив ему шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.