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Ученые из Новосибирска создали устройство для снижения стресса

Восстановить эмоциональное состояние помогут игры, управляемые дыханием.

Источник: Freepik

Об устройствах, снижающих уровень стресса, руководитель проекта Анастасия Гришина рассказала ТАСС.

Разработчики исходили из того, что не все люди знакомы с дыхательными гимнастиками, а устройство поможет быстро и эффективно привести своё эмоциональное состояние в порядок.

В комплекс входят игры и специально написанные саундтреки. Игра управляется дыханием, и, по идее, должна вызывать положительные эмоции.

Новая разработка представляет устройство и программное обеспечение. Гарнитура выглядит следующим образом: на одном её конце находятся система датчиков и формирователь воздушного потока; другой конец крепится к наушникам.

Прототип работает пока только на компьютерах. Проект попал в список лауреатов одного из акселераторов новосибирского Академпарка. Финалисты получат условия для развитие своих стартапов.

здоровье
наука