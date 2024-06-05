Ученые из Новосибирска создали устройство для снижения стресса

Об устройствах, снижающих уровень стресса, руководитель проекта Анастасия Гришина рассказала ТАСС.
Разработчики исходили из того, что не все люди знакомы с дыхательными гимнастиками, а устройство поможет быстро и эффективно привести своё эмоциональное состояние в порядок.
В комплекс входят игры и специально написанные саундтреки. Игра управляется дыханием, и, по идее, должна вызывать положительные эмоции.
Новая разработка представляет устройство и программное обеспечение. Гарнитура выглядит следующим образом: на одном её конце находятся система датчиков и формирователь воздушного потока; другой конец крепится к наушникам.
Прототип работает пока только на компьютерах. Проект попал в список лауреатов одного из акселераторов новосибирского Академпарка. Финалисты получат условия для развитие своих стартапов.