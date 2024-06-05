На улице Авангардной почти на три недели частично закроют проезжую часть

На улице Авангардной в Казани частично ограничат движение транспорта. Причиной стало переустройство газопровода вблизи жилого комплекса.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, с 8:00 24 июня до 17:00 12 июля будет частично закрыта проезжая часть в районе дома № 171а по ул. Авангардной и вблизи здания № 1 на ул. Поперечно-Авангардной.
Ранее сообщалось, что в столице РТ на ул. Нурсултуна Назарбаева временно ограничат движение транспорта и пешеходов. Причиной стала реконструкция тепловода.