Появилась программа празднования Дня молодежи в Нижнем Новгороде

Вечером также пройдет концерт Gambino Sound Machine и выступление Dj CAMZNAEW. А в завершение всего праздника выступит хедлайнер. Сперва на сайте гласило, что им будет группа «Иванушки International». Затем из программы их убрали и вместо этого назначили «Концертная программа хедлайнера».