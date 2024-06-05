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Появилась программа празднования Дня молодежи в Нижнем Новгороде

Главной площадкой выступит площадь Минина и Пожарского.

Источник: Нижегородская правда

29 июня вся Россия отметит День молодежи. Большая праздничная программа запланирована и в Нижнем Новгороде. Главной площадкой выступит площадь Минина и Пожарского. Какие концерты пройдут для нижегородцев, рассказали организаторы.

Праздничные мероприятия стартуют в полдень. На фестивале будет работать несколько пространств, однако главные события пройдут на площади Минина и Пожарского.

Так, запланированы выступления молодых артистов, диджей-батл, лектории, мастерклассы, ярмарки вакансий и предпринимателей. Затем на сцену выйдут призеры Российской студенческой весны и финалисты конкурса «Открытый микрофон».

Вечером также пройдет концерт Gambino Sound Machine и выступление Dj CAMZNAEW. А в завершение всего праздника выступит хедлайнер. Сперва на сайте гласило, что им будет группа «Иванушки International». Затем из программы их убрали и вместо этого назначили «Концертная программа хедлайнера».

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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что опубликована программа «Гастрономической Рождественской».

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