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В Генплан Петербурга внесли изменения для создания туристического кластера

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Для реализации проекта создания туристического кластера «Санкт-Петербург Марина» уже внесены необходимые изменения в Генеральный план города, инвестор разрабатывает градостроительную документацию, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии ПМЭФ.

«Площадь территории кластера составит 160 гектаров. Для реализации проекта уже внесены необходимые изменения в Генеральный план Санкт-Петербурга. Инвестор разрабатывает градостроительную документацию. После ее экспертизы, согласования и утверждения можно будет приступить к строительству. Остальные детали раскроем после подписания», — рассказал он.

Ранее в конце марта в ходе совещания по созданию федеральных круглогодичных морских курортов, которое провел президент России Владимир Путин, Беглов сообщал, что туристический кластер «Санкт-Петербург Марина» могут создать к 2029−2030 годам. По его словам, реализация проекта обеспечит дополнительный турпоток в 1,33 миллиона человек в год. Объем инвестиций в создание туристического кластера оценивается, по предварительным данным, в 210 миллиардов рублей, в том числе 165 миллиардов рублей составят средства инвесторов.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.