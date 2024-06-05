На День города в Омске для гостей снимут номера за полмиллиона рублей

На проживание именитых гостей, которые прибудут на празднование Дня города в Омск, выделено 507 тысяч рублей. Чиновники управления делами городской администрации снимут 30 номеров, десять из которых — категории люкс, а остальные улучшенные номера повышенной комфортности.
Согласно контракту, как информирует «Город55», гости будут проживать со 2 по 5 августа. Полная программа праздника пока неизвестна, но по традиции в начале августа в Воскресенском и Выставочном скверах разместится цветочная выставка «Флора».
Напомним, что в Омске собираются заменить макет шара на площади Бухгольца.