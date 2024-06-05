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Фермерам на заметку: где в Казахстане ждать засуху в июне

Специалисты РГП «Казгидромет» сегодня, 5 июня 2024 года, опубликовали уточненный прогноз по засухе на июнь, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Вашингтоне: +21° 2 м/с 93% 759 мм рт. ст. +21°

Из него следует, что после уточнения предварительного прогноза засухи на июнь увеличивается площадь территорий, где ожидаются умеренно засушливые условия.

По данным «Казгидромета», атмосферная засуха ожидается:

  • в Костанайской области — в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
  • в Мангистауской области — в Мангистауском и Каракиянском районах;
  • в Западно-Казахстанской области — в Казталовском, Жаныбекском, Таскалинском и Акжаикском районе;
  • в Актюбинской области — в Каргалинском и Мугалжарском районахв Карагандинской области — в Шетском районе;
  • в Улытауской области — в Улытауском районе;
  • в Абайской области — в Аягозском и Уржарском районах, в Жамбылской области — в Мойынкумском районе;
  • в Кызылординской области — в Кармакшинском и Казалинском районах.

Согласно прогнозу, умеренная влажность в июне ожидается:

  • в Катон-Карагайском и Куршимском районах Восточно-Казахстанской области,
  • в Бескарагайском районе Абайской области,
  • в Талгарской районе Алматинской области,
  • в Бухар-Жырауском и Осакаровском районах Карагандинской области,
  • в Караганде,
  • на значительной части Павлодарской и Акмолинской областей.

«На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца».

Пресс-служба РГП «Казгидромет»