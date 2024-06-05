Фермерам на заметку: где в Казахстане ждать засуху в июне

Из него следует, что после уточнения предварительного прогноза засухи на июнь увеличивается площадь территорий, где ожидаются умеренно засушливые условия.
По данным «Казгидромета», атмосферная засуха ожидается:
- в Костанайской области — в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
- в Мангистауской области — в Мангистауском и Каракиянском районах;
- в Западно-Казахстанской области — в Казталовском, Жаныбекском, Таскалинском и Акжаикском районе;
- в Актюбинской области — в Каргалинском и Мугалжарском районахв Карагандинской области — в Шетском районе;
- в Улытауской области — в Улытауском районе;
- в Абайской области — в Аягозском и Уржарском районах, в Жамбылской области — в Мойынкумском районе;
- в Кызылординской области — в Кармакшинском и Казалинском районах.
Согласно прогнозу, умеренная влажность в июне ожидается:
- в Катон-Карагайском и Куршимском районах Восточно-Казахстанской области,
- в Бескарагайском районе Абайской области,
- в Талгарской районе Алматинской области,
- в Бухар-Жырауском и Осакаровском районах Карагандинской области,
- в Караганде,
- на значительной части Павлодарской и Акмолинской областей.
«На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца».