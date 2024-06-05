Где подростки из Екатеринбурга могут подработать летом

Летнее трудоустройство — одна из важнейших задач властей. В этом году в городе снова стартует программа «Отряды мэра», по которой запланировано трудоустроить порядка 5 000 молодых горожан. Подростки будут задействованы в благоустройстве парков и скверов. В частности, в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского более 150 подростков из 16 отрядов города вступили в ряды трудового отряда главы Екатеринбурга — «Орлята».
Трудовые путевки молодым людям вручила заместитель главы Екатеринбурга — руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Марина Фадеева.
— Труд формирует характер, определенный опыт, возможность самореализоваться. Администрация Екатеринбурга сделает все возможное, чтобы лето подростков было безопасным, интересным и эффективным. Совместно с крупными предприятиями и организациями города подготовлено большое количество направлений, в которых ребята могут себя проявить, — говорит Марина Фадеева.
Помимо парков и скверов ребята смогут поработать в кафе, рекламных агентствах, магазинах, управляющих компаниях в качестве официантов, помощников повара, сотрудников раздачи, промоутеров, раздатчиков листовок и других работников. Для устройства на работу молодым людям следует обратиться в отдел профориентации и оказания содействия трудоустройству молодежи, который находится на Добролюбова, 2б, кабинет № 5, телефон 376−42−55, или оставить заявку на сайте.
Помимо этого, с 2024 года на базе молодежного коворкинг-центра МБУ «Форпост» (улица Красных Борцов, 23а) работает городской ресурсный волонтерский центр. В рамках практической выгоды от занятия волонтерской деятельностью предусмотрена система начисления баллов в электронные книжки, которые учитываются при поступлении в вузы.