Где подростки из Екатеринбурга могут подработать летом

Летнее трудоустройство — одна из важнейших задач властей. В этом году в городе снова стартует программа «Отряды мэра», по которой запланировано трудоустроить порядка 5 000 молодых горожан. Подростки будут задействованы в благоустройстве парков и скверов. В частности, в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского более 150 подростков из 16 отрядов города вступили в ряды трудового отряда главы Екатеринбурга — «Орлята».