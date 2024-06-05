Многодетная мама из Екатеринбурга стала финалисткой «Миссис Мира»

Многодетная мама из Екатеринбурга Дарья Суркова вошла в финал национально конкурса «Миссис Россия Мира». Победительница получит возможность принять участие в борьбе за титул «Миссис Вселенная».
— Мастер-классы и нескончаемые репетиции, с перерывами на обед. Много полезной и уникальной информации. Да, каждый МК, завтрак, обед и ужин, новый образ, притом, что большинство времени мы одеты в тренировочную форму, — рассказала о подготовке красавица.
Екатеринбурженка рассказала, что конкурсантки уже прошли через этапы визитки, оценку речи и умения общаться, а также фотосессии. Дарья поделилась с членами жюри своей историей о декрете и осуществила детскую мечту — пройтись по подиуму.
Финал шоу пройдет 5 июня в Москве. Там 120 участниц со всей страны продемонстрируют свои таланты. Победительницы смогут получить несколько титулов: «Миссис Россия Мира — 2024», «Миссис Россия Европа — 2024» и «Миссис Россия Вселенная — 2024».