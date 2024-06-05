Многодетная мама из Екатеринбурга стала финалисткой «Миссис Мира»

— Мастер-классы и нескончаемые репетиции, с перерывами на обед. Много полезной и уникальной информации. Да, каждый МК, завтрак, обед и ужин, новый образ, притом, что большинство времени мы одеты в тренировочную форму, — рассказала о подготовке красавица.