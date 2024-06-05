В Хабаровском крае заработал второй семейный МФЦ

В поселке Ванино открылся семейный многофункциональный центр, это уже второй по счету МФЦ такого формата. Здесь будут оказывать помощь тем, кто нуждается в особых мерах социальной и психологической поддержки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Работа этого центра строится по принципу «одного окна». Это значит, что не нужно отдельно собирать документы, которые дают право на получение различных государственных услуг. С любой затруднительной для семьи ситуацией специалисты работают индивидуально и до полного ее разрешения, — рассказал министр социальной защиты Хабаровского края Александр Дорофеев. Также он добавил, что в новом МФЦ специалисты помогут решить вопросы всем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Сюда могут прийти, семьи участников СВО, которым требуется поддержка или, например, семьи с детьми-инвалидами, нуждающиеся в совете. Семейные МФЦ оборудованы детскими уголками. Так, что прийти сюда родители могут с маленькими детьми.
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Новое учреждение в Ванино открылось по адресу: ул. 1-я Линия, д. 7. Помимо жителей Ванинского района центр будет принимать еще и жителей Советско-Гаванского района.
В настоящее время активно ведется работа по открытию третьего семейного МФЦ в Хабаровском крае, который будет находиться в Бикине, а начало его работы запланировано на конец августа. Первый в крае семейный МФЦ появился в посёлке им. Горького в Хабаровске..