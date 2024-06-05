В Хабаровском крае заработал второй семейный МФЦ

— Работа этого центра строится по принципу «одного окна». Это значит, что не нужно отдельно собирать документы, которые дают право на получение различных государственных услуг. С любой затруднительной для семьи ситуацией специалисты работают индивидуально и до полного ее разрешения, — рассказал министр социальной защиты Хабаровского края Александр Дорофеев. Также он добавил, что в новом МФЦ специалисты помогут решить вопросы всем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Сюда могут прийти, семьи участников СВО, которым требуется поддержка или, например, семьи с детьми-инвалидами, нуждающиеся в совете. Семейные МФЦ оборудованы детскими уголками. Так, что прийти сюда родители могут с маленькими детьми.