Жара до +38 градусов придет в Ростовскую область

Жара до +38−39 градусов ожидается в Ростовской области в период с 5 по 7 июня 2024 года. Об этом говорится в прогнозе на сайте «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Днем 5 июня воздух в среднем прогреется до +31−36, местами до +38. При этом во второй половине дня и вечером в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет южной четверти 5−10 м/с, иногда с порывами до 12−14 м/с.
6 июня ночью обещают от +18 до +23, местами до +14, днем — от +31 до +36, по востоку до +39. Частично в Приазовье — от +26 до +31 градуса. Также возможны небольшие грозовые осадки во второй половине дня и вечером. Ветер будет западным и юго-западным 6−11 м/с, временами до 12−14 м/с.
7 июня ночью прогнозируют +17−22, по северу и западу области до +13, днем — от +22 до +27, местами до +32. В светлое время суток в некоторых территориях возможны небольшие дожди с грозами. Ветер будет западным и северо-западным 6−11 м/с, в отдельные периоды порывы могут составлять 12−14 м/с.