Жара до +38 градусов придет в Ростовскую область

6 июня ночью обещают от +18 до +23, местами до +14, днем — от +31 до +36, по востоку до +39. Частично в Приазовье — от +26 до +31 градуса. Также возможны небольшие грозовые осадки во второй половине дня и вечером. Ветер будет западным и юго-западным 6−11 м/с, временами до 12−14 м/с.