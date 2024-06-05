Мэр Новосибирска Кудрявцев назвал сложности в сдаче станции метро «Спортивная»

Напомним, что, по решению суда, ООО «Спецтрансстрой» должно выплатить 200 млн рублей займа и 19 246 649 рублей процентов за период с 15 марта 2023 года по 22 мая 2024 года в пользу «Новосибирского метрополитена». Также застройщику придется уплатить 59 млн рублей неустойки.