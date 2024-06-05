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Около 20% молдавских медиков — пенсионеры, а в селах у некоторых семейных врачей бывает от 3000 до 6000 пациентов, хотя в норме их число не должно превышать 2200

Около 20% молдавских врачей — пенсионеры, а в селах у некоторых семейных врачей бывает от 3000 до 6000 пациентов, хотя в норме их число не должно превышать 2200.

По статистике, в 2022 году Молдове требовался 171 семейный врач, 115 анестезиологов и реаниматологов, 61 врач-рентгенолог, 50 врачей-терапевтов, 31 врач скорой помощи, 38 кардиологов, 41 педиатр.

Данные также показывают, что из примерно 12 600 врачей и 23 687 специалистов со средним образованием около 20% являются пенсионерами.

В некоторых медицинских учреждениях районов страны не хватает примерно 25−30% специалистов. Речь идет о Фалештах, Кантемире, Хынчештах, Резине, Штефан-Водэ и Тараклии.

Кардиологов нет в 14 районах страны: Новые Анены, Бричаны, Ниспорены, Унгены, Бассарабяска, Кантемир, Каушаны, Чимишлия, Леова, Тараклия, Вулканешты, Криуляны, Дубоссары и Глодяны.

В больницах Бричан, Рышкан, Фалешт, Калараша, Леова, Тараклии, Новых Анен, Глодян, Шолданешт, Теленешт, Унген, Криулян и Окницы нет врачей-неонатологов.

Специалисты по анестезиологии-реаниматологии отсутствуют в Дондюшанах, Окнице, Страшенах, Шолданештах, Бассарабяске и Тараклии.

В Бричанах, Дрокии, Окнице, Сороках, Калараше, Каушанах, Криулянах, Ниспоренах, Оргееве, Шолданештах, Теленештах, Бассарабяске, Кантемире, Тараклии нет онкологов.

Пациентам из Дондюшан, Окницы, Страшен, Шолданешт, Бассарабяски, Кантемира, Тараклии необходим хотя бы один травматолог-ортопед.

Ни одного судмедэксперта нет в Бричанах, Окнице, Дондюшанах, Шолданештах, Сынжерее, Унгенах, Теленештах, Каушанах, Калараше, Криулянах, Фалештах, Чадыр-Лунги, Тараклии, Вулканештах.

медицина