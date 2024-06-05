В Перми увеличилось количество вызовов «скорой» пациентами с COVID-19

В мае прошлого года пермская «скорая» оказала помощь 333 пациентам с диагнозом COVID-19. В Этом году их число увеличилось до 522. Всего в этом году было выполнено 36042 вызовов. В мае прошлого года этот показатель составил 36698 вызовов, что меньше на 1,79%. Из них в экстренной форме — 3488 против 6688 прошлогодних вызовов. Разница между текущим и прошлым годом составила 47,85%. А среднее время ожидания на вызовы в этом году уменьшилось — 14,65 мин. В прошлом году этот показатель составил 15,59 минут.