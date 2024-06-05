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В Перми увеличилось количество вызовов «скорой» пациентами с COVID-19

Показатель больных с диагнозом коронавирус по сравнению с прошлым годом вырос на треть.

Источник: Комсомольская правда

На сайте пермской станции скорой медицинской помощи представили статистку вызовов за май 2024 года. Мы сравнили данные с маем прошлого года и выяснили, что количество вызовов «скорой» пациентами с COVID-19 увеличилось на треть.

В мае прошлого года пермская «скорая» оказала помощь 333 пациентам с диагнозом COVID-19. В Этом году их число увеличилось до 522. Всего в этом году было выполнено 36042 вызовов. В мае прошлого года этот показатель составил 36698 вызовов, что меньше на 1,79%. Из них в экстренной форме — 3488 против 6688 прошлогодних вызовов. Разница между текущим и прошлым годом составила 47,85%. А среднее время ожидания на вызовы в этом году уменьшилось — 14,65 мин. В прошлом году этот показатель составил 15,59 минут.

Пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь в Перми, Пермском МО, Добрянском, Краснокамском и Ильинском ГО.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Соликамске у малышей до года зарегистрирована вспышка кори.

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