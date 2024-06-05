Почти 40 тысяч штрафов получили нижегородцы за неоплаченные парковки

39 132 штрафа выписали нижегородцам за неоплаченные парковки в городе с начала 2024 года. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода».
По состоянию на 1 июня, общая сумма вынесенных постановлений составила 65,6 млн рублей. Это в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Тогда этот показатель достигал 32,7 млн рублей.
При этом в этом году нижегородцы оплатили штрафы на сумму 56 млн рублей.
Напомним, что в Нижнем Новгороде оборудованы 114 мест для платной автостоянки на 5 858 машин. Из них 111 находятся на улицах города, еще три — парковки закрытого типа.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 800 тысяч нарушений зафиксировали камеры на дорогах Нижегородской области.