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Почти 40 тысяч штрафов получили нижегородцы за неоплаченные парковки

Общая сумма вынесенных постановлений составила 65,6 млн рублей.

Источник: Нижегородская правда

39 132 штрафа выписали нижегородцам за неоплаченные парковки в городе с начала 2024 года. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода».

По состоянию на 1 июня, общая сумма вынесенных постановлений составила 65,6 млн рублей. Это в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Тогда этот показатель достигал 32,7 млн рублей.

При этом в этом году нижегородцы оплатили штрафы на сумму 56 млн рублей.

Напомним, что в Нижнем Новгороде оборудованы 114 мест для платной автостоянки на 5 858 машин. Из них 111 находятся на улицах города, еще три — парковки закрытого типа.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 800 тысяч нарушений зафиксировали камеры на дорогах Нижегородской области.

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