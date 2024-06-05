Экс-борцу с коррупцией в Новосибирске продлили арест

Напомним, экс-борец с коррупцией был задержан в апреле 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, незаконное вознаграждение он получил от предпринимателей за покровительство при изготовлении контрафактной алкогольной продукции.