Экс-борцу с коррупцией в Новосибирске продлили арест

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД НСО Владимиру Вялкову. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в регионе.
Напомним, экс-борец с коррупцией был задержан в апреле 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, незаконное вознаграждение он получил от предпринимателей за покровительство при изготовлении контрафактной алкогольной продукции.
Сумму полученной Вялковым взятки следователи не называют, однако, по данным источника издания «Коммерсантъ», она превышает 34 млн рублей.
Вялков был уволен из правоохранительных органов в 2023 году в связи с утратой доверия. 12 апреля 2024 года Центральный районный суд арестовал его на два месяца. 3 июня Дзержинский суд продлил срок ареста до 9 сентября.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что главу Корпорации развития НСО Зырянова арестовали на два месяца.