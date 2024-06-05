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Эпичные разборки осьминогов попали в объектив дайвера в Приморье

На этом месте морские обитатели дерутся уже не в первый раз.

Источник: Аргументы и факты

Драку осьминогов заснял у берегов Владивостока дайвер Дмитрий Рудась, видео поединка он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Эти разборки я наблюдал в течение 17 минут, было крайне волнительно! Кстати, это видео я сделал в том же месте, где в прошлом году мне удалось наблюдать картину, как пять осьминогов одновременно выясняли отношения между собой», — написал Дмитрий Рудась.

Он отметил, что у него нет предположений, почему это место пользуется у осьминогов популярностью для драк.

Напомним, ранее приморский дайвер заснял удивительное явление на дне.

флора и фауна