Совладелец сети «Медлабэкспресс» за 1 рубль покупает историческое здание школы в Мотовилихе

В администрации Перми подвели итоги аукциона по приватизации бывшего здания школы на ул. Восстания, 55. Постройка является объектом культурного наследия «Здание школы, где учились семь Героев Советского Союза», и сносить ее нельзя. Власти Перми пытались продать здание на торгах несколько лет. Как указано в протоколе об итогах аукциона, на участие в аукционе была подана одна заявка от индивидуального предпринимателя Вадима Кобякова. Теперь городской департамент имущественных отношений заключит договор купли-продажи с этим участником торгов. Предприниматель приобретет отдельно стоящее здание бывшей школы по начальной цене в 1 ₽