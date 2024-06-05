Совладелец сети «Медлабэкспресс» за 1 рубль покупает историческое здание школы в Мотовилихе

Бывшая четырехэтажная школа (один подземный этаж) на ул. Восстания, 55, имеет площадь 1,8 тыс. кв. м, она расположена на участке в 2,5 тыс. кв. м. Здание пустует.
Вадим Кобяков — сын бывшего гендиректора «ЛУКОЙЛ-Пермь» Николая Кобякова и совладелец сети медицинских лабораторий «Медлабэкспресс». По сведениям сервиса Kartoteka.ru, господин Кобяков в качестве ИП занимается покупкой и продажей собственной недвижимости. Бизнесмен является соучредителем ООО «Медлабэкспресс» (общая врачебная практика). Вадим Кобяков также владеет компаниями в сфере деятельности больничных организаций (ООО «Кит»), архитектуры, инженерных изысканий (ООО «АМВ»), права (ООО «Медицина-консалтинг») и другими.