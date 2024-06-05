Опубликован список страниц главврачей Крыма во «ВКонтакте»

Это сделано для того, чтобы жители республики могли обратиться к руководителям больниц, если возникли вопросы.
В списке опубликованы ссылки на страницы главврачей. Перечень опубликован на официальной странице Аксёнова в соцсети «ВКонтакте».
Глава Крыма Сергей Аксёнов опубликовал список личных страниц главных врачей в социальной сети «ВКонтакте».
Это сделано для того, чтобы жители республики могли обратиться к руководителям больниц, если возникли вопросы.
В списке опубликованы ссылки на страницы главврачей. Перечень опубликован на официальной странице Аксёнова в соцсети «ВКонтакте».