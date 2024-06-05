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Опубликован список страниц главврачей Крыма во «ВКонтакте»

Глава Крыма Сергей Аксёнов опубликовал список личных страниц главных врачей в социальной сети «ВКонтакте».

Это сделано для того, чтобы жители республики могли обратиться к руководителям больниц, если возникли вопросы.

В списке опубликованы ссылки на страницы главврачей. Перечень опубликован на официальной странице Аксёнова в соцсети «ВКонтакте».

медицина