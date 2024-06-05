Военные прокуроры организовали приём граждан в госпитале Приморья

В рамках работы мобильной приемной 29 мая т.г. представитель военной прокуратуры Восточного военного округа полковник юстиции Аркадий Лукашов, военный прокурор 32 военной прокуратуры гарнизона полковник юстиции Олег Семенихин и представитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Приморью Елена Шпанко провели в военном госпитале г. Спасск-Дальний совместный прием граждан.