Военные прокуроры организовали приём граждан в госпитале Приморья

В Приморском крае военные прокуроры провели в военном госпитале прием граждан, сообщает ИА PrimaMedia.
В рамках работы мобильной приемной 29 мая т.г. представитель военной прокуратуры Восточного военного округа полковник юстиции Аркадий Лукашов, военный прокурор 32 военной прокуратуры гарнизона полковник юстиции Олег Семенихин и представитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Приморью Елена Шпанко провели в военном госпитале г. Спасск-Дальний совместный прием граждан.
Поступившие обращения заявителей касались вопросов медицинского обслуживания, реабилитационных мероприятий, деятельности военно-врачебной комиссии, предоставления льгот и социальных гарантий. Всем обратившимся даны необходимые разъяснения.
По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы проверочные мероприятия.