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На Воронежской в Хабаровске уберут трамвайные рельсы

Стоимость работ превысит 30 миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске на Воронежской улице запланирован демонтаж трамвайных рельсов. Аукцион на работы выиграла компания «Хабдорремстрой», с ней уже подписали контракт. Стоимость работ составит 30,7 миллиона рублей, сообщает городская администрация. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Запланирован разбор трамвайного полотна. Кроме того, подрядчику нужно будет восстановить разрушенный асфальт на проезжей части и тротуарах.

«Еще предстоит убрать на этой улице провода контактной сети, но в контракте эти работы не предусмотрены, ими займется другой подрядчик», — говорят в мэрии краевого центра.

Предприятию предстоит начать работы уже в ближайшие дни.

Ранее в Хабаровске начали благоустраивать Амурский бульвар. Это сделали по поручению врио губернатора региона Дмитрия Демешина. Он обратил внимание на ненадлежащее состояние общественного пространства.