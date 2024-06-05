На Воронежской в Хабаровске уберут трамвайные рельсы

В Хабаровске на Воронежской улице запланирован демонтаж трамвайных рельсов. Аукцион на работы выиграла компания «Хабдорремстрой», с ней уже подписали контракт. Стоимость работ составит 30,7 миллиона рублей, сообщает городская администрация. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Запланирован разбор трамвайного полотна. Кроме того, подрядчику нужно будет восстановить разрушенный асфальт на проезжей части и тротуарах.
«Еще предстоит убрать на этой улице провода контактной сети, но в контракте эти работы не предусмотрены, ими займется другой подрядчик», — говорят в мэрии краевого центра.
Предприятию предстоит начать работы уже в ближайшие дни.
Ранее в Хабаровске начали благоустраивать Амурский бульвар. Это сделали по поручению врио губернатора региона Дмитрия Демешина. Он обратил внимание на ненадлежащее состояние общественного пространства.