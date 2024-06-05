Прокуратура выяснит причины подтопления улицы Трилиссера в Иркутске

Сотрудники прокуратуры проведут проверку после сообщений о подтоплении одной из улиц Иркутска. В ходе мониторинга СМИ представители надзорного ведомства заметили сообщение о том, что из-за отсутствия ливневой канализации на улице Трилиссера проезжая часть оказалась подтоплена. Отмечается, что «проплывая» по дороге, которая превратилась в одну большую лужу, автомобили даже теряют номера.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, в ходе проверки специалисты надзорного ведомства дадут оценку исполнению законодательства о дорожной деятельности, контрактной системе и бюджетному законодательству. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Известно, что потоп случился на участке между улицами Карла Либкнехта и Депутатская. Известно, что в мэрии Иркутска ситуацию прокомментируют позже.