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В Башкирии разыскивают 27-летнюю мать двоих детей

Жительница Башкирии сбежала от двоих своих детей с долгом в 1,3 млн рублей.

Источник: ГУФССП России по РБ

В Башкирии объявлена в розыск 27-летняя Наркас Н. Мать двоих маленьких детей накопила долги по алиментам и скрылась. Об этом рассказали в ГУФССП России по РБ.

По информации судебных приставов, уроженка деревни Киекбаево Бурзянского района задолжала 1,3 млн рублей. Девушка не живет по месту прописки и не работает официально, предположительно, она может быть в Москве или Московской области.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении жительницы Башкирии, просьба сообщить в дежурную часть ведомства по телефонам: 8 (987) 587 26 16, 8 (347) 273−56−40.