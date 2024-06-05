В Башкирии разыскивают 27-летнюю мать двоих детей

В Башкирии объявлена в розыск 27-летняя Наркас Н. Мать двоих маленьких детей накопила долги по алиментам и скрылась. Об этом рассказали в ГУФССП России по РБ.
По информации судебных приставов, уроженка деревни Киекбаево Бурзянского района задолжала 1,3 млн рублей. Девушка не живет по месту прописки и не работает официально, предположительно, она может быть в Москве или Московской области.
Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении жительницы Башкирии, просьба сообщить в дежурную часть ведомства по телефонам: 8 (987) 587 26 16,