В Хабаровский край пришло лето с короткими дождями

В холодном Чегдомыне в четверг ночью +7…+9, а днем столбик термометра поднимется до +22…+24 градусов! В Троицком тоже вполне хорошо, ночью там +8…+10, днем +21…+23 градуса. В Комсомольске-на-Амуре ночной фон температур +6…+8, дневной +19…+21 градус. В Советской Гавани ночью +5…+7, днем +14…+16 градусов. А вот на самом севере еще очень холодно. Представить только, в Аяне ночью +1…+3, днем всего +5…+7 градусов, дождь. В Чумикане ночной фон температур такой же +1…+3, дневной +7…+9, пройдет небольшой дождь.