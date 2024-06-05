В Хабаровский край пришло лето с короткими дождями

Лето все увереннее осваивается в нашем крае. По всем приметам — стрижи уже прилетели, вот-вот зацветет шиповник. Оно уже наступило! Но, похоже, не везде. Да и пока не с такими теплыми объятиями, как нам хотелось бы.
В Хабаровске 6 июня ночью +9…+11, днем воздух прогреется до +22…+24 градусов, пройдет кратковременный дождь. В Вяземском ночью +7…+9, в послеобеденное время +20…+22, в Бикине на рассвете +9…+11, днем +18…+20 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В холодном Чегдомыне в четверг ночью +7…+9, а днем столбик термометра поднимется до +22…+24 градусов! В Троицком тоже вполне хорошо, ночью там +8…+10, днем +21…+23 градуса. В Комсомольске-на-Амуре ночной фон температур +6…+8, дневной +19…+21 градус. В Советской Гавани ночью +5…+7, днем +14…+16 градусов. А вот на самом севере еще очень холодно. Представить только, в Аяне ночью +1…+3, днем всего +5…+7 градусов, дождь. В Чумикане ночной фон температур такой же +1…+3, дневной +7…+9, пройдет небольшой дождь.
В селе имени Полины Осипенко в темное время суток +1…+3, днем столбик термометра поднимется до +15…+17 градусов. В Охотске ожидается дождь, ночью +2…+4 градуса, днем +6…+8 градусов. В Николаевске-на-Амуре ночью +3…+5, днем +8…+10 градусов. Уровень Амура у Хабаровска 86 сантиметров, температура воды 16,6 градусов.
В этот день в народе почитают шиповник, колючий, неказистый. Однако считалось: распустился шиповник — начиналось настоящее лето. Люди так и говорили: «Шиповник цветет — румянец года ведет».
Чтобы избавиться от печали и успокоить душу, люди долго смотрели на его цветы. Бабушки усаживались с внуками под кустом цветущего шиповника и рассказывали им сказки. Верили, что это помогает избавиться от ночных страхов. Ценились и целебные свойства растения. Лепестками врачевали раны, с помощью меда, сваренного на цветах, чистили кровь, отваром лечили простуду. Девушки знали: если умыться водой, настоянной на цветах шиповника, лицо станет светлым.