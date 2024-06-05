Мэр Хабаровска проверил строительство новых скверов

В Хабаровске идет строительство новых скверов. Мэр города Сергей Кравчук проинспектировал ход работ. Например, осенью должны сдать общественное пространство около храма Матроны Московской. Здесь появится прогулочная зона, место для массовых мероприятий, качели, лавочки и урны. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Работы идут и у школы № 38, где благоустраивают сквер «Семь чудес Хабаровского края». В нем расположат достопримечательности региона из бетона и металла.
«Мы создаем эти зоны отдыха для людей, чтобы в них было приятно проводить время с друзьями и с семьями. Держите работы на контроле. В случае жалоб спрашивать буду строго», — сказал Сергей Кравчук профильной организации.
Мнения горожан при благоустройстве стараются учитывать. В частности, просьбы касаются сохранения зеленых насаждений и установки качелей и лавочек. В сквере в Березовке уберут ветхие деревья и обратят внимание на водоодведение. Вместо старых растений появятся хвойные, плодовые или березы.