Вашингтон
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жару до 43 градусов в ближайшие дни прогнозируют в Казахстане

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни, с 6 по 8 июня. На юге страны прогнозируется сильная жара, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: +22° 3 м/с 88% 758 мм рт. ст. +21°
Источник: Nur.kz

В указанный период погода на большей части Казахстана будет неустойчивой — во многих регионах пройдут дожди: 7—8 июня на севере, 7 июня в центре, 8 июня на востоке страны сильные дожди с грозами и порывистым ветром, а на севере, западе, в центре и на востоке с выпадением града.

Сильная жара прогнозируется днем на юге страны до +35…+43 градусов, на юго-востоке до +35…+40 градусов. На западе страны 6—7 июня днем +30…+38 градусов, с 8 июня понижение до +25…+30 градусов. На севере, северо-западе, в центре республики днем небольшое понижение от +22…+30 до +20…+25 градусов.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в июне средняя температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики и выше нормы на один градус на западе и в южной половине страны. Количество осадков в июне прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы — в Атырауской, Мангистауской, на большей части Западно-Казахстанской, Кызылординской областей, юго-западе Актюбинской области.