Жару до 43 градусов в ближайшие дни прогнозируют в Казахстане

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в июне средняя температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики и выше нормы на один градус на западе и в южной половине страны. Количество осадков в июне прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы — в Атырауской, Мангистауской, на большей части Западно-Казахстанской, Кызылординской областей, юго-западе Актюбинской области.