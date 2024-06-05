Дорожные службы восстановили провал на трассе Симферополь-Ялта

Вечером, 4 июня на 169 километре автодороги Симферополь-Ялта был обнаружен поврежденный участок. Провал на дороге появился из-за действия грунтовых вод, отметил министр транспорта Николай Лукашенко. Работы по восстановлению дорожного полотна проводились в течение ночи, когда поток транспорта на трассе был минимальным, сообщил политик.