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Дорожные службы восстановили провал на трассе Симферополь-Ялта

Работы велись всю ночь.

Участок трассы Симферополь -Ялта был поврежден грунтовыми водами. Дорожные службы оперативно приступили к ремонту поврежденного участка, сообщили в пресс-службе компании «Крымавтодор».

Вечером, 4 июня на 169 километре автодороги Симферополь-Ялта был обнаружен поврежденный участок. Провал на дороге появился из-за действия грунтовых вод, отметил министр транспорта Николай Лукашенко. Работы по восстановлению дорожного полотна проводились в течение ночи, когда поток транспорта на трассе был минимальным, сообщил политик.

Утром в среду, 5 июня работы были завершены и дорожное полотно восстановлено, сообщили в «Крымавтодор».