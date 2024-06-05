«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы между Екатеринбургом и Красноярском

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Авиакомпания «Аэрофлот» открывает собственные регулярные прямые рейсы между Екатеринбургом и Красноярском на летний период, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Полеты начнутся с 27 июня с частотой три раза в неделю. Из Екатеринбурга в Красноярск самолеты будут летать по четвергам, субботам и воскресеньям. А из Красноярска в Екатеринбург — в четверг, субботу и понедельник.
Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737−800 в двухклассовой компоновке (эконом и бизнес-классы). Воздушные борта смогут вместить 158 человек.
В пресс-службе уточнили, что расширение собственной маршрутной сети «Аэрофлота» из регионов позволит увеличить предложение по минимальному тарифу.
«Аэрофлот» — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». В 2023 году «Аэрофлот» перевез 25,2 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы «Аэрофлот» — 47,3 миллиона.
Авиаперевозчик работает 100 лет и вносит вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. К 2030 году группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.