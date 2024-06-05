Жительница Пермского края отсудила у авиакомпании «Победа» более ₽120 тыс

Жительница Пермского края отсудила у авиакомпании «Победа» более 120 тысяч рублей, сообщает краевой суд.
Инцидент, связанный с организацией произошёл осенью 2023 года. Жительница Березников приобрела билеты на два рейса у авиакомпании в конце сентябре. Женщине необходимо было добраться из Перми в Москву и обратно.
Вылет в столицу был запланирован на 2 октября. Когда женщина приехала в аэропорт, ей в одностороннем порядке отказали в перелёте. Как сообщили в авиакомпании, причиной стал компьютерный сбой, из-за которого на рейс было продано слишком много билетов. О том, что женщина не сможет отправиться в Москву рейсом «Победы» ей сообщили на стойке регистрации.
"В ответе на претензию ответчик подтвердил, что в связи с техническим сбоем в работе программного обеспечения перевезти истца не представилось возможным. Женщине даже хотели выплатить компенсацию в размере 3 999 ₽ Однако никаких выплат она не получила.
Женщина подала иск в Березниковский городской суд", — рассказывает инстанция.
Суд согласился с требованиями женщины и постановил взыскать с авиакомпании «Победа» 123,6 тысячи рублей, включая сумму убытков, штраф, неустойку, а также расходы и компенсацию морального вреда.