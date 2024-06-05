Жительница Пермского края отсудила у авиакомпании «Победа» более ₽120 тыс

Вылет в столицу был запланирован на 2 октября. Когда женщина приехала в аэропорт, ей в одностороннем порядке отказали в перелёте. Как сообщили в авиакомпании, причиной стал компьютерный сбой, из-за которого на рейс было продано слишком много билетов. О том, что женщина не сможет отправиться в Москву рейсом «Победы» ей сообщили на стойке регистрации.