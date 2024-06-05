Кемеровские артисты помогли собрать часть денег на слуховой аппарат ребёнку

Артисты Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского помогли собрать часть денег, всего 6 450 рублей, на слуховой аппарат кемеровчанке Даше Шмаковой. Накануне в фойе театра прошёл благотворительный концерт в помощь подопечной фонда «Поверь в счастье» и будущей семикласснице.
«Атмосфера на мероприятии была камерная, теплая, местами трогательная, но при этом зажигательная. Взрослые люди с огромным удовольствием подпевали, а дети веселились и танцевали на сцене», — пишут сотрудники театра.
В три месяца Даше поставили диагноз «нейросенсорная тугоухость 3 степени». Девочка мечтает стать певицей и ходит в музыкальную школу, а для этого ей нужны современные сверхмощные слуховые аппараты. Мама Даши не может себе позволить их купить. Сумма к сбору составляет 264 тыс.
Благотворительный концерт прошёл в рамках открытия проекта «Парковка», который должен был состояться на служебной стоянке театра, но переместился из-за непогоды в фойе. «Парковка» ещё не раз порадует кемеровчан этим летом. Так, 13 июня в 19:00 состоится концерт по песням из кинофильмов студентов первого курса кемеровского филиала РГИСИ. Поддержать молодых артистов, хорошо провести время и зарядиться энергией молодости смогут все желающие.