Кемеровские артисты помогли собрать часть денег на слуховой аппарат ребёнку

Благотворительный концерт прошёл в рамках открытия проекта «Парковка», который должен был состояться на служебной стоянке театра, но переместился из-за непогоды в фойе. «Парковка» ещё не раз порадует кемеровчан этим летом. Так, 13 июня в 19:00 состоится концерт по песням из кинофильмов студентов первого курса кемеровского филиала РГИСИ. Поддержать молодых артистов, хорошо провести время и зарядиться энергией молодости смогут все желающие.