В самарском планетарии сделают звездный зал на 224 зрителя

Напомним, срок достройки планетария могут перенести на 2025 год. Здание будет включать два подземных этажа и три надземных этажа с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для наблюдений. Кроме звездного зала в планетарии также будет конференц-зал на 100 человек.