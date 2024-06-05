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В Севастополе и пригороде нет воды из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. Большая часть Севастополя, а также Инкерман, Балаклава и ряд пригородных населенных пунктов в среду остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».

«В связи с аварийными работами “Севастопольэнерго” подача воды не будет производиться абонентам Севастополя, Балаклавы и Инкермана», — сказано в сообщении.

До полудня воду отключат в Севастополе на улицах Чернышевского, Халтурина, Менделеева.

До 13:00 воды не будет в Балаклаве, Инкермане, поселках Водоканальский, Октябрь, Грэс, Штурмовое, Сахарная головка, на Дергачах и в районе Ялтинского кольца. А также на севастопольских улицах Гранатная, Зеленогорская, Сапунгорская, Горпищенко, Астраханская, Муромская, Томская, Фильченкова, Отрадная, Шабалина, Шевалева, Колодкина, Шейнина.

До 14:00 без водоснабжения жители села Полюшко на улицах Молодежная, Евпаторийская, Солнечная, Персиковая и в Зеленом тупике.

До 17:00 отключения пройдут на улицах Херсонская, Адмирала Владимирского, Катерная в Севастополе.

До 18:00 подача воды ограничена для жителей улицы Игнатия Шевченко.

ЖКХ