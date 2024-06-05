Главные новости 5 июня 2024 года

ПМЭФ-2024 стартует в Петербурге
Сегодня начинается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) под девизом «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Стоимость участия в мероприятии выросла на 6%, стартовая цена — 1,35 млн рублей. Форум включает более 100 мероприятий и 1000+ спикеров.
США не планируют направлять инструкторов или войска на Украину
Вашингтон не собирается отправлять военных инструкторов на Украину, заявил помощник президента США Джейк Салливан. США готовы обучать украинских военных за пределами Украины. Салливан произнес это на борту самолета президента Байдена, летевшего во Францию.
России ограничили доступ к продовольственной программе ООН
Российские компании столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы ООН. Ранее Россия была крупным поставщиком, обеспечивая около 20% объема поставок.
Тинькофф-банк сменил название
Финансовая группа «ТКС Холдинг» переименовала Тинькофф-банк в Т-банк. Обновление названий продуктов, дизайна карт и банкоматов будет постепенным. Продукты и сервисы продолжат работать без изменений, перевыпуск карт не требуется.
Олег Кононенко стал первым в истории, кто провел в космосе тысячу суток
Космонавт Олег Кононенко стал первым в истории человеком, чей суммарный космический налет превысил 1000 суток. Кононенко находится на Международной космической станции и по завершении пятой миссии достигнет суммарной длительности в 1110 суток.