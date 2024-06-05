На Патрокле появится фантастический мурал с Геннадием Невельским и драконами

«Мы все уже были знакомы и у нас довольно доверительные отношения. Так, мы однажды и решили, что было бы классно попробовать нарисовать исследователя Невельского на прибрежном Патрокле. Тогда ребята из ТОС “Патрокл-Сочинская” подались на городской конкурс социально-ориентированных некоммерческих организаций и победили. За счет этого социальный проект реализуется при финансовой поддержке администрации Владивостока», — рассказал о корнях проекта художник Макс Майз из мастерской Mikeneko.