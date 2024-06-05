На Патрокле появится фантастический мурал с Геннадием Невельским и драконами

На подпорной стене в районе Архангельской, 25 на Патрокле появится фантастический мурал по мотивам графического романа в стиле «русская манга» — проекта «Невельской: плоды воображения». Уже в эти выходные на завершающем этапе работ местные жители смогут поучаствовать в создании арт-объекта, сообщает ИА PrimaMedia.
Инициатива создать арт-объект появилась из тройной коллаборации ТОС «Патрокл-Сочинская», творческой группировки Hero4Hero, создавшей комикс про Геннадия Невельского, и мастерской Mikeneko.
«Мы все уже были знакомы и у нас довольно доверительные отношения. Так, мы однажды и решили, что было бы классно попробовать нарисовать исследователя Невельского на прибрежном Патрокле. Тогда ребята из ТОС “Патрокл-Сочинская” подались на городской конкурс социально-ориентированных некоммерческих организаций и победили. За счет этого социальный проект реализуется при финансовой поддержке администрации Владивостока», — рассказал о корнях проекта художник Макс Майз из мастерской Mikeneko.
Мероприятия по проекту проводятся с использованием средств субсидии из бюджета Владивостокского городского округа в размере 340 тысяч рублей. Общая сумма проекта — 355 тысяч рублей, из которых 15 тысяч рублей софинансирует ТОС.
Идейным вдохновением мурала стал графический роман в стиле «русская манга» — проекта «Невельской: плоды воображения» от творческой группы Hero4Hero. Группировка также совместно с мэрией и ТОС «Патрокл» продумали сюжет иллюстрации. А исполнителями идеи стали художники из мастерской Mikeneko, которые также придумали дизайн и композицию мурала. Изначальная концепция иллюстрации: справа — скалы и дракон, слева — берег и лес, в котором видны тигр и лиса, в центре — море, палуба, штурвал и нос судна, а на переднем плане на палубе стоит молодой Геннадий Иванович Невельской, русский адмирал, исследователь Дальнего Востока. Композиционно нос судна устремлен вперед — от зрителя в стенку, а Невельской стоит лицом к зрителю.
«Мы ориентировались на бюджет и площадь. Из этого решили, что интереснее изобразить оригинальный комикс и не пытаться его раскрашивать, ведь в оригинале русская манга черно-белая. Однако мы все же решили добавить акцентный цвет — а у Патрокла основные цвета синий и зеленый — и выбрали синий», — сообщил художник.
Макс Майз отметил, что работы они с еще двумя художниками начали 3 июня вечером, а закончить планируют уже в эти выходные, разрисовывая мурал совместно с местными жителями. Дату и время организаторы объявят позже.
Напомним, художники Макс Майз и Егор Спаун из мастерской Mikeneko известны своими граффити-проектами. В рамках первого Дальневосточного фестиваля уличного искусства именно они занимались оформлением подпорной стены на улице Архангельской в микрорайоне Патрокл. Также именно они поместили героев известной песни «Ты морячка, я моряк» (0+) на два вагона электротранспорта, движущегося по маршруту «Сахалинская — Мингородок».
Отметим, с 2015 года творческая группировка Hero4Hero, в лице междисциплинарных художников Романа Иванищева и Ксении Фроловой вводит этнокультурное наследие Дальнего Востока в сферу современного мультимедийного искусства и делает его частью актуального культурного ландшафта региона.
Миссия студии графических историй — популяризировать среди молодого поколения дальневосточников реальных героев локальной и общероссийской истории, сделать их видимыми в поле общероссийской культуры, вернуть мифологию места в повседневность. Так родился и комикс «Невельской: плоды воображения».