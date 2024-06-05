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Аномальная жара: в Крыму перекрыт исторический максимум температур

Температура воздуха в Симферополе в прошедшие сутки достигла плюс 33,6 градуса, что является максимальным показателем для 4 июня за всю историю наблюдений.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 2 м/с 83% 758 мм рт. ст. +21°

Об этом сообщили ТАСС в крымском гидрометцентре. Был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Было зафиксировано 33,6 градуса, что на 0,6 градусов выше, чем в 1975 году,. В 1975 году была зафиксирована температура 33 градуса, — сказала представитель гидрометцентра. Она уточнила, что рекордная температура наблюдалась в городе Симферополе.

Ранее на сайте центра погоды «Фобос» сообщалось, что на юге России с 4 июня и до конца текущей недели прогнозируется аномально жаркая и сухая погода с превышением климатической нормы температуры воздуха на 4−9 градусов. В нескольких регионах столбики термометров могут преодолеть 40-градусную отметку.