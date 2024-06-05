Аномальная жара: в Крыму перекрыт исторический максимум температур

Об этом сообщили ТАСС в крымском гидрометцентре. Был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Было зафиксировано 33,6 градуса, что на 0,6 градусов выше, чем в 1975 году,. В 1975 году была зафиксирована температура 33 градуса, — сказала представитель гидрометцентра. Она уточнила, что рекордная температура наблюдалась в городе Симферополе.