Аномальная жара: в Крыму перекрыт исторический максимум температур

Об этом сообщили ТАСС в крымском гидрометцентре. Был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Было зафиксировано 33,6 градуса, что на 0,6 градусов выше, чем в 1975 году,. В 1975 году была зафиксирована температура 33 градуса, — сказала представитель гидрометцентра. Она уточнила, что рекордная температура наблюдалась в городе Симферополе.
Ранее на сайте центра погоды «Фобос» сообщалось, что на юге России с 4 июня и до конца текущей недели прогнозируется аномально жаркая и сухая погода с превышением климатической нормы температуры воздуха на 4−9 градусов. В нескольких регионах столбики термометров могут преодолеть 40-градусную отметку.