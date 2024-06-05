Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за подготовки к празднованию Дня России

В центре Нижнего Новгорода ограничат движение транспорта из-за подготовки к празднованию Дня России. Ограничения начнут вводить с 5 июня, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
С 5 по 10 июня перекроют площадь Минина и Пожарского на участке от улицы Минина до Верхневолжской набережной, а 11 июня на весь день — от улицы Варварской до Верхневолжской набережной.
Полностью центральную площадь и прилегающие к ней улицы закроют на День России — в период с 00.01 12 июня до 02.00 13 июня. Ограничения коснутся улиц Ульянова, Минина, Верхневолжской набережной, Зеленского съезда, улиц Варварской, Алексеевской, Пожарского, Лыковой Дамбы и Георгиевского съезда.
Кроме того, транспорт не будут пускать на улицы Октябрьская (на участке от улицы Алексеевской до Зеленского съезда), Грузинская (на участке от улицы Алексеевской до дома № 2 по улице Грузинской) и Холодный переулок (на участке от улицы Алексеевской до улицы Большой Покровской). Запрет будет действовать с 13.00 до 19.00 12 июня.
После праздничных мероприятий площадь Минина и Пожарского откроют не сразу. Она будет ограничена до 17 июня. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что трамвайные пути на улице Белинского приведут в порядок к ноябрю.
Напомним, редакция сайта pravda-nn.ru создала телеграм-канал «Дорожные работы», где оперативно сообщается об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!