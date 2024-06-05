Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за подготовки к празднованию Дня России

Кроме того, транспорт не будут пускать на улицы Октябрьская (на участке от улицы Алексеевской до Зеленского съезда), Грузинская (на участке от улицы Алексеевской до дома № 2 по улице Грузинской) и Холодный переулок (на участке от улицы Алексеевской до улицы Большой Покровской). Запрет будет действовать с 13.00 до 19.00 12 июня.