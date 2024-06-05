Иркутский суд отказал в УДО экс-директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку

Напомним, Олег Хамуляк осужден по политическому делу «О лифтах». Он, как и четверо других осужденных по этому делу, вину не признал. Лифты, установленные в рамках этого дела, исправно функционируют до сих пор. Право на условно-досрочное освобождение у Хамуляка возникло еще в октябре 2023 года.