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Иркутский суд отказал в УДО экс-директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку

Сегодня Иркутский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Олегу Хамуляку, бывшему директору ООО «Звезда». Об этом сообщает телеграм-канал БГ Иркутск.

Источник: Freepik

Хамуляк обжаловал решение Ангарского городского суда, который ранее отклонил его ходатайство об УДО.

Напомним, Олег Хамуляк осужден по политическому делу «О лифтах». Он, как и четверо других осужденных по этому делу, вину не признал. Лифты, установленные в рамках этого дела, исправно функционируют до сих пор. Право на условно-досрочное освобождение у Хамуляка возникло еще в октябре 2023 года.

На сегодня Олег Хамуляк является единственным из всех осужденных по этому делу, кто отбывает наказание в колонии.